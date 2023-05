L'opera di Chiara Dynys installata al Fortuny di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - La nuova opera di Chiara Dynys Enlightening Grimoires, donata dall'artista alla Fondazione Musei Civici di Venezia | Muve , è ora installata in maniera permanente al Museo Fortuny di Venezia.

Appositamente studiata per lo spazio al terzo piano del Museo e naturale evoluzione dell'opera Enlightening Books, libri illuminati, attualmente in mostra presso il Mart, museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto - Enlightening Grimoires (libri magici illuminanti) è composta da 250 libri di vetro sabbiato dipinto a mano nei quattro colori che l'artista ha associato ai magici colori che usavano nei loro progetti e nei loro tessuti Mariano e Henriette Fortuny.

Tra questi, i colori oro, bianco, nero e viola marezzato con ossidi colorano libri di vetro installati su lunghe mensole in acciaio corten con una retro illuminazione a luci led. Solo alcuni libri sono illuminati perché solo alcuni libri illuminano il nostro percorso esistenziale.

I libri e le serie di libri realizzate negli ultimi vent'anni da Chiara Dynys, rappresentano, a tutti gli effetti, elementi scultorei e installativi che intrecciano la dimensione archetipica della "forma libro", a cui la cultura occidentale ha fatto e continua a far riferimento come metafora di conoscenza, e la "luce" come elemento immateriale e ambientale, che assume il significato di scoperta e di visione. Enlightening Grimoires prosegue questa ricerca in una prospettiva di profondo dialogo con l'identità storica e geografica del Museo Fortuny, luogo arcano e misterioso. (ANSA).