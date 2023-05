Venezia rinnova domenica lo 'Sposalizio del mare'

Venezia rinnova domenica prossima, 21 maggio, lo "Sposalizio con il mare" in occasione della festa de "la Sensa", l'Ascensione, il tradizionale appuntamento con cui la città lagunare celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida suo intimo rapporto con l'acqua.

Quest'anno sarà Longarone (Belluno) a ricevere l'anello dogale del gemellaggio adriatico, restituito dalla città ucraina di Odessa, a cui era stato dato in custodia nell'ultima edizione del 2022.

La Festa della Sensa inizierà dai Giardini Reali a San Marco, dove è previsto l'inizio della cerimonia del gemellaggio, con lo scambio dell'anello tra il sindaco Luigi Brugnaro e quello di Longarone, Roberto Padrin. Partirà poi il corteo acqueo verso il Lido, dove il sindaco Luigi Brugnaro, il Patriarca Francesco Moraglia e l'ammiraglio Andrea Petroni rinnoveranno il rito dello Sposalizio del mare, con il lancio di una corona d'alloro per tutti i Caduti del mare e dell'anello dogale da parte del sindaco.

Oltre al corteo, durante la mattinata, sullo stesso percorso di tengono anche le "Regate della Sensa": uomini su gondole a 4 remi, donne su "mascarete" a 2 remi e giovanissimi su "pupparini" a 2 remi. (ANSA).