Porto Venezia e Ca' Foscari rinnovano accordo per Centro studi

Un accordo quinquennale è stato sottoscritto stamani dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, e dalla rettrice dell'Università Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, per rilanciare e promuovere il Centro studi su economia e management della portualità.

Il sodalizio tra i due enti veneziani in tema di formazione specialistica risale al 2018 e ha permesso, già nel 2019, di costituire e finanziare il Centro studi dedicato alla formazione dei futuri manager del settore portuale. Un polo formativo capace di fornire competenze chiave in ambito economico applicato alla logistica e alla gestione dei traffici marittimi, con gli obiettivi di creare nuovo capitale umano e nuova imprenditorialità e diffondere la cultura marittimo-portuale all'interno della comunità e del territorio.

Per Di Blasio "riteniamo che lo sviluppo economico del nostro sistema portuale e la crescita sociale della nostra comunità siano strettamente connessi alla capacità di formare una nuova generazione di manager che, grazie a una preparazione multidisciplinare, sia in grado di relazionarsi con il mondo, attingendo alle enormi competenze presenti nell'area, e di riportare a Venezia le migliori pratiche sperimentate dalla comunità portuale internazionale. Per questo abbiamo deciso di continuare a scommettere su una collaborazione di successo avviata cinque anni fa con Ca' Foscari".

"Quello dell'economia e del management della portualità - secondo Lippiello - è un settore strategico e in espansione, con una forte vocazione internazionale e un respiro globale; la complessità di questo campo di studi, che richiede competenze interdisciplinari e al tempo stesso molto specializzate, è al centro di questa iniziativa formativa che siamo felici di rinnovare insieme all'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Abbiamo costituito un nuovo Comitato Scientifico trasversale e multidisciplinare, con competenze in ambito giuridico, informatico, umanistico e geografico, oltre che economico e manageriale". (ANSA).