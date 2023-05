Missione segreta in Grafica Veneta per Erin-Matilde Doom

(ANSA) - TREBASELEGHE, 19 MAG - Prima di svelare la sua vera identità durante l'intervista in Rai a 'Che Tempo che Fa', ospite di Fabio Fazio, Erin Doom, ha visitato Grafica Veneta, la tipografia padovana, che ha stampato tutti i suoi libri editi da Salani. Una missione talmente segreta che l'autrice non è stata riconosciuta neppure dagli addetti ai lavori. Eppure non ha mancato di firmare le copie di Stigma, l'ultimo suo romanzo da due giorni in tutte le librerie.

Ipnotizzata dalle rotative e visibilmente emozionata per aver tenuto tra le mani i primi volumi appena usciti dai rulli, ha colto l'occasione per fare un video da diffondere sui social. Il suo staff l'ha pubblicato su Instagram, anticipando di qualche giorno la comparsata sugli schermi televisivi. Unico indizio è stato una chioma fluente, subito commentata dai tanti fan.

Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta, ha una certa abitudine con le clausole di segretezza. La prima esperienza è stata quella vissuta con J.K.Rowling, scrittrice della saga di Harry Potter, esigente dal punto di vista della riservatezza tanto da oscurare tutte le fasi di produzione. Stampato sotto stretta vigilanza e con il favore delle tenebre anche Inside WikiLeaks scritto da Domscheit-Berg e edito da Marsilio che denunciava il sistema informativo, idem per Una terra promessa di Barack Obama per Garzanti lavoro per il quale furono adottate imponenti misure di sicurezza. Erin Doom, ora rivelatasi Matilde, nel 2022 con il suo primo romanzo Fabbricante di lacrime ha venduto 500mila copie rimanendo in classifica per 100 settimane, raggiungendo le 100 ristampe. Cifre simili anche per il secondo Nel modo in cui cade la neve ma silenzio assoluto, per ora, sul numero delle tirature della sua terza fatica, già in vendita. (ANSA).