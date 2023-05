Pace fatta tra Consorzio Valpolicella- Famiglie storiche

(ANSA) - VERONA, 18 MAG - Pace fatta nel segno dell'Amarone.

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e la società Famiglie Storiche hanno annunciato di avere definito ogni contenzioso pendente sull'utilizzo della Docg 'Amarone della Valpolicella'.

Consorzio e Famiglie Storiche hanno sottolineato di condividere "l'obiettivo di agire, ciascuno per quanto di propria competenza, per lo sviluppo della Docg 'Amarone della Valpolicella' e delle altre denominazioni della Valpolicella, favorendo un clima di equa competizione tra produttori, rispetto reciproco, collaborazione e dialogo". Hanno ribadito "l'importanza della difesa della Docg 'Amarone della Valpolicella' e delle altre denominazioni del territorio e della loro promozione in Italia e all'estero, con l'obiettivo di favorire la loro conoscenza e di consolidarne il successo, nell'interesse di tutta la collettività". (ANSA).