Curatrice Biennale,senza parole sul rifiuto visto ai ghanesi

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - "Non ho parole per il rifiuto dei visti al team di Akkra che ha partecipato alla realizzazione del progetto: il documento che ci hanno consegnato parla di 'dubbi ragionevoli', ma non abbiamo ancora capito quali siano". E' la replica di Lesley Lokko, curatrice della 18/a Biennale Architettura di Venezia dopo la polemica, alimentata nei giorni scorsi dalla rivista online 'Building Design', per il mancato rilascio del visto a tre collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del Padiglione del Ghana. (ANSA).