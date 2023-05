Busta con proiettile a sindaca comune nel vicentino

(ANSA) - ARZIGNANO, 17 MAG - Una busta anonima sospetta con un proiettile al suo interno è stata recapitata oggi al sindaco di Arzignano (Vicenza), Alessia Bevilacqua. La missiva sospetta è stata recapitata all'ufficio comunale ed è stata consegnata alla Polizia locale . Dopo un veloce controllo è stata aperta dal comandante Maurizio Dal Barco facendo così la scoperta.

Della vicenda, su cui è già stata depositata una denuncia, e avvisato il questore Paolo Sartori e il comandante dei Carabinieri di Arzignano Michele Mascolo. "Ricevere un proiettile mi ha spaventato - spiega la prima cittadina - Non me lo sarei mai aspettata ed effettivamente è una cosa che destabilizza parecchio, anche se sono serena e continuo a svolgere il mio lavoro nell'interesse dei cittadini, lavorando con impegno e tenacia per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della città". (ANSA).