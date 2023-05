Zaia,a Treviso pure non leghisti hanno votato Conte

(ANSA) - TREVISO, 16 MAG - "Mario Conte ha amministrato bene, ha dimostrato di avere dato una risposta politica come Lega e come risultato personale". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Treviso per incontrare il sindaco confermato, con il 66% dei consensi.

"Guardando i numeri - ha aggiunto - è evidente che ci sono cittadini che non condividono le nostre idee politiche, ma che nonostante ciò hanno scelto il nostro sindaco". (ANSA).