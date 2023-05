Possamai, al ballottaggio senza l'aiuto dei big del Pd

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - Neanche questa volta Elly Schlein riceverà l'invito da Giacomo Possamai, candidato sindaco nel Pd nel ballottaggio a Vicenza, ad arrivare in città per sostenerlo nella sfida decisiva. Nulla ovviamente contro la segretariaq dem, chiarisce Possamai, "ma dobbiamo costruire una campagna tutta calata sulla città, sui temi di Vicenza. Per questo la scelta di non chiamare i big del Pd, come invece hanno fatto con il centrodestra i nostri avversari".

Uomo di partito - è entrato nel Pd giovanissimo, ed ha già rifiutato quest'anno l'offerta di candidarsi per la Camera - Possamai, 33 anni, ha usato un po' il metodo-Tommasi a Verona: piazze e bar passati al setaccio, e niente calate di vertici Dem. "Siamo andati al di la' di ogni aspettativa - dice del suo 46%, contro il 44% di Rucco al primo turno. Ma il ballottaggio è tutta un'altra partita. Si riparte da capo". "Alleanze per il secondo turno ? Cominciamo a lavorarci ora" conclude. (ANSA).