Pallavolo donne: Conegliano campione d'Italia

La Imoco Volley di Conegliano è campione d'Italia femminile per la quinta volta di fila. La squadra veneta ha superato la Vero Volley Milano in gara 5 per 3-1 (23-25; 26-24; 25-17; 25-21) e ha chiuso la serie sul 3-2, aggiudicandosi il sesto titolo negli ultimi sette anni. (ANSA).



Agenzia ANSA Pallavolo: Zaia, Conegliano dalla storia all'epopea - Veneto "Sei scudetti negli ultimi sette anni, dei quali cinque consecutivi, più altri trofei di vario genere. Le ragazze della Prosecco Doc Imoco Conegliano hanno da tempo fatto la storia del volley femminile italiano. Ora sono entrate in una vera epopea. (ANSA)