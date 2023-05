Arena di Verona, via libera agli spettacoli fino all'1 di notte

(ANSA) - VERONA, 16 MAG - Gli spettacoli del centesimo festival lirico dell'Arena di Verona potranno terminare dopo la mezzanotte, in deroga a limiti acustici previsti dal regolamento comunale. La giunta ha deliberato l'autorizzazione allo svolgimento delle opere liriche per la stagione 2023 fino all'1:00: "ciò - si legge in una nota - in virtù dell'interesse pubblico legato alle celebrazioni per il centenario del festival, del fatto che l'attività lirica viene svolta in assenza di sorgenti sonore fortemente amplificate e che le deroghe rilasciate nel 2022 non sono state oggetto di esposti e lamentele". La giunta guidata dal sindaco Damiano Tommasi ha inoltre preso atto del programma completo degli eventi extra lirica in Arena fino al 10 ottobre, che si svolgeranno sotto la piena di responsabilità di Arena di Verona srl, ente strumentale del socio unico Fondazione Arena di Verona. Le nuove date si aggiungono alla prima parte di calendario pervenuto al Comune lo scorso 2 marzo e che riportava gli spettacoli dal 25 aprile al 17 luglio. (ANSA).