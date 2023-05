A Gardaland riapre area Legoland, novità la Milano Moderna

Riapre da sabato 20 maggio Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema Lego in Europa, all'interno del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona).

Realizzato con milioni di mattoncini su un'area di 15 mila metri quadrati, il parco acquatico sorge all'interno di Gardaland Resort. I bambini trovano divertimento ma anche la possibilità di realizzare costruzioni di fantasia con i milioni di mattoncini Lego a disposizione.

La novità 2023 è rappresentata dagli 11 grattacieli dell'area Milano Moderna, riprodotti in scala 1:20 e costruiti con circa 400.000 mattoncini. Il "percorso" dedicato alla Milano Moderna prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica Torre Velasca, per poi proseguire con il Grattacielo Pirelli, la Torre Arcobaleno, fino alle prime costruzioni degli anni 2000 come il Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria e l'area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid (Torre Generali). Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la Torre UnipolSai e l'NH Hotel Fiera nell'immediata periferia.

Immancabile anche il classico tram milanese.

Per Sabrina De Carvalho, ad di Gardaland "i valori fondanti di Lego, divertimento, qualità, creatività, si sposano alla perfezione con la fantasia, l'avventura e la magia di Gardaland.

Lo scorso anno abbiamo registrato in Legoland Water Park un'occupazione, da giugno, pari al 100%. Siamo fiduciosi di raggiungere gli stessi livelli per la stagione 2023". (ANSA).