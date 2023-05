Nasce il Festival Aqua, tra ospiti Galimberti e Sabina Guzzanti

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Debutta il Festival Aqua - La filosofia del mare che vedrà tra gli ospiti della prima edizione, dal 3 al 29 giugno, Umberto Galimberti, Morgan, Vito Mancuso, Sabina Guzzanti e Simone Cristicchi.

Un connubio di poesia, musica, parole, pensiero, con grandi interpreti della cultura contemporanea, per mettere in connessione la sfera emotiva con la natura che ci circonda, attraverso il fil rouge dell'acqua, trait d'union tra gli eventi, che si svolgeranno a Jesolo, in provincia di Venezia, tra l'arenile di Piazza Brescia - con un palco in riva al mare a creare emozioni e suggestioni - il parco Pegaso e piazza Mazzini.

Quattordici gli eventi che saranno all'alba, pronti a catturare la potenza del giorno che nasce, e al tramonto, quando tutto si placa, la natura offre il suo spettacolo e i nostri spiriti si riscoprono contemplativi. Il primo appuntamento è all'arenile di Piazza Brescia il 3 giugno alle ore 5.45 con una performance di Remo Anzovino, tra i più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei e alle 20.45 con Frida Bollani Magoni per celebrare l'uscita del primo album della giovane, talentuosa musicista in un viaggio dentro i suoi mondi musicali, da quello condiviso con i genitori Petra Magoni e Stefano Bollani, a Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino ad Ariana Grande a Britney Spears, a cui Frida dona nuove e inaspettate vite. Gli altri protagonisti saranno: Amara, Vincenzo Schettini, Daniel Lumera, Giovanni Caccamo, Arianna Porcelli Safonov, Andrew Faber e Alessandro Vanoli.

"Per la città è una grande soddisfazione sostenere eventi di alto profilo che danno valore al territorio - ha detto l'assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio - È un festival in cui crediamo molto e che ci auguriamo possa diventare patrimonio della città, sentir parlare di Festival Aqua significherà sentir parlare di Jesolo anche al di fuori dei suoi confini".

Organizzato da Suonica e Associazione Futuro delle Idee con il Comune di Jesolo e la collaborazione del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, il Festival Aqua - La filosofia del mare sarà a ingresso gratuito per tutti gli eventi ad eccezione dell'incontro con Umberto Galimberti (biglietti e modalità di acquisto su www.festivalaqua.it). (ANSA).