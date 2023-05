L'assemblea di Autovie approva il bilancio, utile a 32,7 milioni

Chiude con 32,7 milioni di utili il bilancio d'esercizio 2022 di Autovie Venete, approvato oggi dall'assemblea dei soci. I ricavi delle vendite delle prestazioni ammontano a 213 milioni, (erano 195 milioni nel 2021); di questi 189 milioni provengono dai pedaggi (173 milioni nel 2021). Sul fronte del traffico, il 2022 si è chiuso con un +10,6% di transiti (+18% per i veicoli leggeri e +2% per il traffico pesante).

"Passi avanti", aggiunge Autovie, si registrano inoltre nell'iter di trasferimento della concessione in favore della società interamente pubblica Autostrade Alto Adriatico e "si ipotizza che a fine giugno verrà sottoscritto il verbale di subentro". Nel corso dell'assemblea, Anna Di Pasquale, amministratore unico di Saaa, ha proposto l'elenco dei nuovi componenti del cda. Su indicazione della giunta del Fvg, visto il periodo transitorio, la lista vede confermato l'attuale cda, con Maurizio Paniz alla presidenza e Tiziano Bembo alla vicepresidenza.

Per quanto riguarda i lavori per la realizzazione della terza corsia, negli ultimi 10 anni, ricorda Autovie, sono stati realizzati "investimenti per oltre un miliardo". Dopo aver aperto al traffico negli ultimi due anni 30 chilometri di terza corsia, ora la concessionaria si appresta a completare il tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. (ANSA).