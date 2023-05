La tigre dai denti a sciabola al Museo della Natura

(ANSA) - PADOVA, 15 MAG - La tigre dai denti a sciabola dell'Era Glaciale sarà uno dei reperti esposti al Museo della Natura e dell'Uomo (Mnu) dell'Università di Padova che aprirà il 23 giugno nel complesso di Palazzo Cavalli, di fronte ai Giardini in cui ha sede la Cappella degli Scrovegni.

Il Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova nasce dalla fusione delle ricche collezioni naturalistiche che sono state costruite nei secoli da studiosi ed esploratori dell'Ateneo patavina, a fini di ricerca e didattica.

Il nuovo allestimento riunisce in un unico percorso espositivo i preesistenti musei universitari di Mineralogia, Geologia e Paleontologia, Antropologia e Zoologia, integrandoli in una narrazione coerente e appassionante, arricchita da un intelligente apparato grafico, testuale e multimediale, a raccontare una storia planetaria dai suoi esordi, più di quattro miliardi di anni fa, fino ai giorni nostri.

Il Mnu si articola in 38 sale per un totale di circa 3.800 mq, cui si aggiungono un ambiente per le esposizioni temporanee di circa 300 metri quadri. (ANSA).