I porti raccontati ai giovani, nasce l'educational dedicato

Un progetto educativo per raccontare, in modo semplice e giocoso la secolare relazione tra le città di Venezia, Chioggia e il mare, illustrandone le componenti portuali e commerciali. Si chiama 'Port educational' ed è la nuova proposta inserita negli itinerari educativi del Comune di Venezia, nata dalla collaborazione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, la Capitaneria di Porto e Venezia Port Community.

Si tratta di un sito didattico, pensato e rivolto appositamente alle scuole, in particolare alle classi terza, quarta e quinta delle primarie per dialogare con i giovani, con un linguaggio accessibile e adeguato. Una mascotte, "Faro de Faris", guida e accompagna i più piccoli alla scoperta dei legami storici tra le città lagunari e i loro porti e ad acquisire familiarità con la realtà marittimo-portuale e le sue professioni.

Il progetto è stato presentato questa mattina a Ca' Farsetti alla presenza dell'assessore alle Politiche educative Laura Besio; del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio; del Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia Piero Pellizzari; e in rappresentanza di Venezia Port Community Alessandro Santi.

