FuturaSun in Cina per un impianto fotovoltaico da 10 Gw

(ANSA) - PADOVA, 15 MAG - La Padovana FuturaSun, produttrice di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, ha siglato un accordo strategico con il governo della città di Huai'an, nella provincia cinese dello Jiangsu, per la costruzione di un sito produttivo di celle solari.

Il progetto prevede la costruzione di una gigafactory di 266.000 metri quadrati. L'investimento sarà inizialmente di 150 milioni di euro e si svilupperà in due fasi. Nell'arco di 3 anni, una volta completato e messo in funzione, l'impianto avrà una capacità produttiva annua di 10 Gw di celle solari ad alta efficienza di ultima generazione basate sulla tecnologia TopCon di tipo N.

La produzione, altamente automatizzata in tutto il suo processo, avrà inizio nella primavera del 2024 e le celle saranno parte integrante dei moduli FuturaSun sia per la gigafactory italiana sia per quelle in Cina. (ANSA).