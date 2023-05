Rogo in un appartamento di studenti a Padova, tutti salvi

(ANSA) - PADOVA, 14 MAG - Stamane, prima dell'alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Palestro a Padova per l'incendio divampato all'interno di un appartamento: in salvo i quattro studenti che occupavano l'alloggio.

I giovani stavano dormendo quando sono stati svegliati da un forte rumore e dall'odore di fumo e sono usciti mettendosi in salvo. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, hanno spento le fiamme che hanno riguardato la cucina. Danni da fumo a tutto l'alloggio. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. (ANSA).