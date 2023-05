Amministrative: Vicenza,già votato i due sfidanti principali

(ANSA) - VICENZA, 14 MAG - I due principali candidati sindaci nella sfida di Vicenza hanno scelto le prime ore del mattino per recarsi alle urne. Il primo, attorno alle 9.30, è stato Giacomo Possamai, rappresentante della lista civica di centrosinistra, che si è recato al seggio alla scuola Maffei in Contra' Santa Caterina, a poche centinaia di metri dal centro storico.

Possamai, che era solo, si è soffermato a parlare con alcuni cittadini sia prima che dopo il voto. Poca la gente in fila e pratica risolta in pochi minuti.

Puntuale alle ore 10, come aveva annunciato, ha votato l'attuale sindaco del centrodestra Francesco Rucco, che si è recato al seggio della Scuola Piccoli di Bertesina, una delle frazioni più esterne della città, lontane dal centro storico.

Accompagnato dalla moglie, che a sua volta ha votato, il primo cittadino uscente ha fatto un gesto di galanteria: al momento della consegna della schede, sono entrate al seggio due anziane signore con il bastone e Rucco le ha lasciate passare avanti.

Subito dopo il sindaco uscente, che a sua volta è stato fermato da alcuni cittadini, è partito in auto per Udine per partecipare all'Adunata Nazionale degli Alpini 2023, che il prossimo anno si terrà a Vicenza: nelle prossime ore il capoluogo berico riceverà la simbolica "stecca" da parte dell'Ana. (ANSA).