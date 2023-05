Amministrative: Treviso, sindaco Conte vota di primo mattino

(ANSA) - TREVISO, 14 MAG - Il sindaco leghista uscente di Treviso, Mario Conte, ha votato oggi di primo mattino, alle 8.30, nel seggio di San Bartolomeo. Conte, alla guida di una coalizione di centrodestra, non dovrebbe avere difficoltà, stando ai pronostici, a bissare l'elezione in uno dei due capoluoghi del Venero coinvolti nel responso amministrativo di domenica e lunedì. Per Conte si ipotizza già una vittoria già al primo turno. (ANSA).