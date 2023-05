Covid: in Veneto nella settimana 1.890 nuovi casi e 16 morti

Sono 1.890 i casi di Covid-19 registrati ufficialmente in Veneto nella settimana che va dal 6 al 12 maggio, che portano il totale dei contagi ufficiali a 2.723.809. La settimana ha fatto registrare 16 vittime, per un totale di 16.845 decessi da inizio pandemia.

Scende il numero dei malati complessivi, che sono 16.238, 166 in meno rispetto a sette giorni fa. Sono diminuiti anche i ricoveri, 818 (-57) nei reparti ordinari e 34, invariati, in terapia intensiva. (ANSA).