Compie 100 anni la storica 'Casa Rossa' della Gdf a Marghera

Compie oggi 100 anni la storica "Casa Rossa" di Marghera, uno degli edifici più antichi della frazione di Venezia e oggi Caserma "Corfù" della Guardia di Finanza, sede del II Gruppo e della Compagnia Pronto Impiego di Venezia.

La cerimonia per il centenario si è svolta stamani, alla presenza del comandante provinciale del Corpo, generale di brigata Giovanni Salerno, con il Prefetto Michele di Bari, autorità politiche, religiose e militari della provincia, militari di altri reparti e cittadini.

Costruito nel 1923 all'interno del progetto urbanistico di Città Giardino, inizialmente pensato per ospitare "albergo e botteghe" e successivamente la "Casa del fascio", l'edificio dal caratteristico colore dopo la fine della guerra venne acquisito dal Demanio e dato in concessione alla Guardia di finanza nel 1954, diventando, tre anni dopo, la sede della Compagnia di Marghera. Da allora la "Casa Rossa" ospita il Reparto della Gdf, oggi denominato II Gruppo, competente sull'intera area portuale di Venezia, Marghera e Fusina, con prevalenti compiti di vigilanza doganale. Dal 1996 è anche sede dei "baschi verdi", con i compiti di ordine e sicurezza pubblica.

Dopo la cerimonia, i partecipanti, la cittadinanza e le scolaresche hanno potuto visitare la "Casa rossa", salire a bordo dei mezzi del Corpo, assistere a dimostrazioni operative delle unità cinofile antidroga e a spettacoli di intrattenimento per i più piccoli (ANSA).