Giovane ucciso a coltellate: fermata una persona

Vi sarebbe un conflitto sorto dalla compravendita di alcune quantità di stupefacente alla base della lite esplosa ieri pomeriggio a Varago di Maserada (Treviso) tra alcuni giovani di età compresa tra i 17 ed i 18 anni, culminata nell'uccisione di uno di essi, Aymen Adda Benameur, studente di 17 anni, con un fendente di arma da taglio al ventre. Per il delitto è stato fermato dai Carabinieri un giovane.

Pochi minuti dopo l'accaduto i Carabinieri avevano bloccato tre ragazzi del posto, uno maggiorenne e due minorenni, anche loro come la vittima nati in Italia ma di origini algerine, che conoscevano bene il 17enne. Li hanno rintracciati dentro un albergo dove si erano nascosti. L'arma del delitto, insanguinata, è stata trovata a diversi metri dal cadavere.

Sul luogo del delitto è stato ritrovato anche un involucro contenente dello stupefacente. Il 17enne è stato ucciso con una sola coltellata che lo ha raggiunto alla pancia. (ANSA).

