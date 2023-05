Antonia Ricci presidente associazione Istituti Zooprofilattici

Antonia Ricci, direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova, è stata nominata presidente dell'Associazione istituti zooprofilattici sperimentali (Aizs), la rete che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e il miglioramento del sistema qualità negli istituti e che fa capo al Ministero della Salute.

Ricci è stata eletta all'unanimità dai dieci dg degli Istituti italiani. "Sono molto orgogliosa - commenta - di rappresentare gli Istituti zooprofilattici e voglio davvero ringraziare i Direttori per la fiducia che mi hanno accordato.

Stiamo vivendo in un'epoca di profondi cambiamenti, fra pandemie, cambiamenti climatici, patogeni emergenti, e vogliamo prepararci al meglio per le sfide che attendono la sanità pubblica nei prossimi anni".

Oltre a garantire la rappresentanza degli Istituti in seno ad Accredia, e a svolgere attività di comunicazione per l'intera rete, l'Aizs è recentemente entrata a far parte della Fondazione Inf-Act, il progetto finanziato con 114,5 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Pnrr, che riunisce 25 organizzazioni tra atenei, enti pubblici e privati. La rete degli Izs è diffusa in modo capillare su tutto il territorio nazionale e conta 10 sedi centrali, 90 sezioni diagnostiche periferiche, 54 centri di referenza nazionale, 37 centri/laboratori di referenza internazionale. (ANSA).