Premio Campiello Junior, vincono Cinquetti e Rigani

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - Sono due i vincitori del Premio Campiello Junior di quest'anno come sono due le categorie che hanno caratterizzato questa seconda edizione. Il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi è stato vinto da Nicola Cinquetti, con il libro L'incredibile notte di Billy Bologna (Edizioni Lapis) nella categoria 7-10 anni e da Davide Rigiani, con il libro Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino (Minimum Fax) per la categoria 11-14 anni. I libri premiati, annunciati oggi nel corso di un incontro al Teatro Franco Parenti di Milano - che si è poi concluso alla Fondazione Pirelli per motivi di sicurezza dopo l'esplosione di un incendio nei pressi del teatro - hanno ottenuto rispettivamente 59 voti su 115 e 44 su 108 inviati dalle due Giurie Popolari dedicate, composte da ragazzi dell'ultimo anno delle scuole primarie e del triennio delle scuole secondarie di primo grado. I vincitori saranno celebrati a settembre durante la cerimonia di premiazione del Campiello 2023. Per la categoria 7-10 anni, Nadia Terranova con il libro Il cortile delle sette fate (Ugo Guanda Editore) ha ottenuto 37 voti, mentre Carlo Marconi con il libro Poesie del camminare (Edizioni Lapis) ne ha ricevuti 19 voti. Per la categoria 11-14 anni, invece, Lilith Moscon con il libro Bestiario familiare (Topipittori) si aggiudica 35 voti, mentre Ilaria Rigoli con il libro A rifare il mondo (Bompiani) ne ottiene 29. (ANSA).