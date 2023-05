Incidente nel Veneziano, morto un giovane di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte a causa di un incidente tra più veicoli, avvenuto ieri sera lungo la Tangenziale di Portogruaro (Venezia), nei pressi dello stabilimento della Purina di via Mattei.

A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita.

Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, il Suem 118 ha trasportato il ragazzo in gravi condizioni all'ospedale locale.

Trasferito poi all'Angelo di Mestre per essere sottoposto a un intervento chirurgico, si è spento nottetempo. Altre due persone sono rimaste ferite nello schianto.

Il tragico impatto sarebbe dipeso, con ogni probabilità, dalla perdita di aderenza sull'asfalto di una delle auto coinvolte, a causa della pioggia battente. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Portogruaro. (ANSA).