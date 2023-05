Bufera di neve sulla cima della Marmolada

Una bufera di neve e vento, con temperatura di -5 gradi, si è abbattuta ieri sulla Marmolada. Si stima via sia stato un accumulo di neve fresca di oltre mezzo metro in 24 ore, che fa salire a circa 2 metri lo spessore al suolo.

Il fenomeno è stato ripreso dalla telecamera fissa posta ai 3.343 metri di altitudine di Punta Penia, gestita dalla piattaforma 'marmoladameteo.it'. La strumentazione è ospitata nella Capanna di Punta Penia, il 'faro' della vetta delle Dolomiti. Nelle immagini della webcam si nota come l'accumulo, causato dal vento, sia ormai arrivato al tetto della capanna Punta Penia.

Le temperature, secondo le previsioni, si manterranno basse e lo zero termico non salirà sopra i 2400 metri; vi potrebbe essere una nuova nevicata intensa verso la serata di domenica, con nuovo calo termico.