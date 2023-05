Accoltellato durante una lite, muore giovane nel trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 11 MAG - Un giovane è stato accoltellato ed è deceduto nel trevigiano. Il ragazzo, di cui non si conosce ancora l'identità, è morto poco fa in seguito a ferite da arma da taglio riportate, secondo quanto si è appreso, nel corso di una lite.

Il fatto è accaduto nella frazione di Varago di Maserada (Treviso), nella pubblica via. Sul posto stanno conducendo accertamenti i carabinieri. (ANSA).