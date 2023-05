A Monaco il sistema logistico veneto del Porto di Venezia

Il porto di Venezia, come parte della comunità portuale italiana guidata da Assoporti e in rappresentanza del Sistema Logistico Veneto, ha presentato il sistema logistico veneto alla fiera biennale Transport&Logistic di Monaco, una vetrina preziosa per gli scali lagunari e un'occasione per interagire a livello di sistema Paese e di cluster logistico regionale con i partner internazionali.

Il confronto, organizzato dalla Camera di Commercio italo-tedesca, ha visto dialogare il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale veneta Fulvio Lino Di Blasio, assieme ai colleghi dei porti di Trieste e Genova, con vertici e responsabili logistici di alcune primarie aziende tedesche sul tema del consolidamento delle catene logistiche. Nel corso di un approfondimento, Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ha descritto agli operatori alcune novità quali il nuovo terminal Carbones e la piattaforma intermodale offerta da Tencara. Sul fronte dei servizi, il rafforzamento dei collegamenti intermodali Grimaldi sulla linea Venezia-Bari-Patrasso, il nuovo collegamento ferroviario con l' Austria con una frequenza di tre convogli a settimana e, in generale, il potenziamento in corso delle infrastrutture e dei servizi ferroviari dello scalo.

L' attenzione si è rivolta anche al ruolo del porto veneziano nel contesto delle iniziative "solidarity lane" e "rebuild Ukraine" mirate rispettivamente a supportare l'export della produzione agricola e la ricostruzione dell'Ucraina. (ANSA).