Studenti in tenda anche a Padova contro il caro-affitti

(ANSA) - PADOVA, 10 MAG - Gli studenti universitari scendono in piazza anche a Padova con un accampamento di tende davanti al Palazzo del Bo, in segno di protesta contro il caro-affitti.

L'iniziativa partirà nel pomeriggio, dinanzi alla sede centrale dell'antico Ateneo patavino, 801 anni di storia, che quest'hanno ha registrato 23.111 nuove immatricolazioni.

Il coordinamento "Studenti Udu Padova" sostiene che il capoluogo euganeo è quello che ha subito i rincari più alti degli affitti delle case per gli universitari "con aumenti del 49%", sottolineando che dai dati in loro possesso "più della metà degli idonei al posto alloggio non l'hanno ricevuto". Un diritto allo studio mancato, affermano i promotori della mobilitazione, che ne addebitano le responsabilità anche alla Giunta regionale del Veneto. (ANSA).