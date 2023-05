'Porte aperte' al Conservatorio 'Pollini' di Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 MAG - Il Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova organizza una decina di giornate aperte al pubblico e rivolte a tutti gli interessati, in particolar modo alle famiglie e agli allievi delle Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dei Licei musicali e coreutici del territorio. Un appuntamento, "Porte Aperte" dal 15 al 26 maggio, volto ad agevolare una conoscenza diretta della struttura nonché delle attività didattiche e di produzione. Gli ospiti potranno entrare nella vita dell'Istituto musicale padovano e partecipare ascoltando il lavoro che viene svolto in classe, ponendo domande sul funzionamento dello strumento musicale preferito e sui percorsi di studio Preaccademici e Accademici. Un'occasione unica per avvicinarsi a tutto un mondo e "toccare con mano" la musica. Le giornate, in occasione della 1/a Sessione di esami di Ammissione ai Corsi Preaccademici e Accademici, saranno inoltre l'opportunità per conoscere da vicino l'Offerta formativa e le modalità di studio riservate ai giovani professionisti della musica. In questo nuovo viaggio alla scoperta del Conservatorio e dell'"origine del suono" gli strumenti interessati saranno: Contrabbasso, Flauto dolce, Fagotto, Oboe, Sassofono, Trombone, Violoncello. (ANSA).