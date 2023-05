Biennale Architettura, installazione al Fondaco dei Tedeschi

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Il Fondaco dei Tedeschi di Venezia, in occasione della Biennale Architettura, ha affidato al Collettivo Sbagliato - creato nel 2011 da tre architetti e designer romani - l'ideazione di Radials, un'installazione site specific nello storico fondaco cinquecentesco, oggetto del restauro dell'architetto Rem Koolhaas.

Con Radials Sbagliato propone per il quarto piano e la loggia d'acqua dell'edificio due diverse declinazioni di una stessa idea artistica: creare "varchi" inaspettati all'interno dell'ordine rigido delle architetture e generare così interrogativi nell'osservatore su quanto sia labile e soggettiva la realtà in cui vive. Le cinque grandi arcate a tutto sesto, che chiudono il vasto portico sul Canal Grande, vengono riprodotte e moltiplicate, generando una prospettiva quasi infinita.

Alterando i pieni e i vuoti su una parte della facciata, sono stati inventati nuovi passaggi, attraverso i quali il passato consegna il testimone al presente, e viceversa. Il ricordo degli antichi affreschi del Giorgione dialoga silenziosamente con la molteplicità degli archi, rappresentati graficamente da Sbagliato. Al quarto piano il collettivo romano ripropone una porzione della corte interna, moltiplicandola, decontestualizzata, sulle quattro pareti. Gli archi colorati di blu si muovono sinuosi come sommersi dall'acqua, elemento fondante della città lagunare, e i riflessi del cielo attraverso il velario ne mettono in risalto la potenza cromatica.

Attraverso questo intervento, lo spazio acquisisce forti connotazioni oniriche e atemporali. I "varchi" apparenti invitano il visitatore a scegliere di rimanere sospeso tra ciò che esiste e ciò che potrebbe essere o decidere di attraversare e abbandonarsi ad una realtà differente.

Radials sarà inaugurato il 18 maggio e sarà visitabile fino al 10 novembre. (ANSA).