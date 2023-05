Bibione ospita il torneo di beach volley più grande al mondo

(ANSA) - BIBIONE, 10 MAG - Oltre 11mila incontri da disputarsi in tre giorni e su 300 campi da gioco, 120mila metri quadri di arenile a disposizione e tremila squadre pronte a sfidarsi nel torneo open di beach volley più partecipato al mondo.

È conto alla rovescia sulla spiaggia di Bibione (Venezia), la più grande d'Italia, per il ritorno della AeQuilibrium Beach Volley Marathon©, che da tradizione apre la stagione dello sport nella località balneare veneta e che dal 12 al 14 maggio richiamerà oltre 30mila tra atleti, spettatori e turisti provenienti da tutta Europa.

Per la sua edizione numero 28 la Marathon conquista un nuovo primato: sarà l'unica tappa italiana del Campionato Internazionale Beach ParaVolley, con quattro nazionali maschili - due formazioni azzurre e le squadre di Slovacchia e Polonia - a contendersi il podio della categoria "Standing". E per la prima volta a livello nazionale si gareggerà anche nella versione "Sitting", il volley inclusivo giocato "da seduti", con squadre miste formate da persone con e senza disabilità.

"Una novità assoluta - ricordano gli organizzatori -, che non a caso farà il proprio grande esordio a Bibione, la prima destinazione turistica completamente accessibile d'Italia".

