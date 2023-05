Unesco: i 'Narratori della bellezza' per le Colline Prosecco

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - Le Colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco grazie alla cultura della coltivazione del Prosecco, sono lo scenario in cui si ambienta "Narratori della Bellezza", uno dei quattro progetti italiani (76 nel mondo) candidato a far parte del World Heritage Volunteers (WHV) 2023, gestito da Better World. Si tratta di un programma che vuole rafforzare il coinvolgimento dei giovani nel racconto e nella tutela del Patrimonio Unesco.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Venezia dall'assessore regionale al turismo, Federico Caner. Con un percorso di 60 ore formative. in due mesi, diplomati e laureati under 35, che operano nell'incoming e nell'accoglienza, potranno acquisire competenze sulla valorizzazione dei patrimoni Unesco, sugli elementi identitari delle Colline del Prosecco (paesaggio, storia, arte, cultura, enogastronomia, viticoltura) oltre alle caratteristiche di ospitalità e organizzazione dell'accoglienza tipiche di questo territorio.

"Questa iniziativa - ha detto Caner - rientra a pieno nelle azioni previste nella Carta dell'accoglienza, al fine di far emergere nelle comunità responsabilità, affidabilità, competenza: le qualità che migliorano l'esperienza turistica dell'ospite in questo prezioso fazzoletto di territorio veneto".

I giovani che vivono in quest'area, avranno dunque la possibilità di divenire degli ambassador della destinazione Unesco Colline di Conegliano e Valdobbiadene. (ANSA).