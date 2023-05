Caterina Murino condurrà serate apertura e chiusura a Venezia

Sarà l'attrice italiana Caterina Murino a condurre le serate di apertura e di chiusura dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera.

La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 30 agosto sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, e quella di chiusura sabato 9 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della Mostra.

Nata a Cagliari, Caterina Murino ha studiato recitazione nel laboratorio teatrale della Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio. Diventa volto e testimonial di molte campagne pubblicitarie. Dino Risi la vuole nella fiction tv Le ragazze di Miss Italia (2002). Il suo debutto sul grande schermo avviene grazie a Luis Sepulveda con Nowhere (2002); la sua carriera francese inizia con Il bandito corso (2004) con Christian Clavier e Jean Reno; nel 2006 diventa Bond Girl al fianco di Daniel Craig, nel ruolo di Solange in Casinò Royale.

A Venezia ha partecipato con Il seme della discordia (2008) di Pappi Corsicato, alla 65/a Mostra. A maggio partirà con le riprese del film The Opera! per la regia di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, con Vincent Cassel e Rossy De Palma. (ANSA).



