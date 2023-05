Ucciso in rissa al bar, fermato presunto assassino

Un uomo è in carcere a Belluno, in stato di fermo, per l'omicidio, con una coltellata al petto, del 53enne Antonio Costa. Il delitto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Fener di Alano (Belluno). La posizione di una seconda persona è al vaglio di Carabinieri ed inquirenti.

In carcere ci sarebbe un cittadino dominicano - avrebbe ammesso le proprie responsabilità - che dopo una lite al Kangur bar, dove era in corso una festa con danze latino americane, avrebbe colpito il 53enne all'estero del locale per poi allontanarsi con l'arma del delitto.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, nel locale si è scatenata una lite, probabilmente a causa di un complimento a una ragazza. Lo scontro è poi degenerato all'esterno del locale con l'uccisione di Costa, residente a Fener. (ANSA).



Agenzia ANSA Omicidio durante rissa al bar, uomo accoltellato al petto - Veneto Un uomo è rimasto ucciso la notte scorsa nel Bellunese durante una violenta colluttazione con altre persone in un bar. La vittima è stata raggiunta da una o più coltellate al petto. (ANSA)