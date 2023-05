Triangolo Milano-Bologna-Venezia traina l'economia del Paese

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAG - Dopo un 2022 da record, il rallentamento della crescita del Pil previsto per l'anno in corso in tutta Europa, interesserà indistintamente anche le nostre regioni.

La Lombardia e il Nordest , comunque, continueranno a trainare il Paese, rafforzando la leadership del nuovo triangolo industriale allargato (Milano-Bologna-Venezia) che da qualche decennio ha "scalzato" quello storico (Milano-Torino-Genova) che ha determinato il boom economico degli anni '60 del secolo scorso.

A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia che stima buone performance anche al Sud.

Sebbene queste stime siano più prudenziali di quelle presentate nei giorni scorsi dal Governo - rileva la Cgia -, le previsioni economiche regionali per l'anno in corso ci dicono che a guidare la crescita dell'Italia dovrebbero essere la Lombardia e tutte le regioni del Nordest.

Nei primi 5 posti della graduatoria nazionale, infatti, ci sono il Trentino Alto Adige (Pil regionale +0,77%), l'Emilia Romagna (+0,79 %) e la Lombardia (+0,81%).

Il primo gradino del podio dovrebbe essere ad appannaggio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Si stima che le due regioni più a est del Paese registreranno una crescita dello 0,82 %.

Anche nel Sud, comunque, sono attesi dei risultati lusinghieri.

Se in Campania si prevede una crescita dello 0,62%, in Abruzzo dello 0,65, in Sicilia dello 0,66, in Basilicata dello 0,71 e in Puglia dello 0,73 per cento. Nel 2023 il Mezzogiorno potrebbe ottenere un incremento del Pil superiore alle regioni del Centro. (ANSA).