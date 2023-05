Pedopornografia: Polposta Venezia, 21 illeciti nel 2022

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - Nei controlli sulle pornografia e pedopornografia on line, in Veneto, il Centro Operativoper la sicurezza Cibernetica della Polizia postale, nel 2022, ha monitorato 328 siti internet, riscontrando la presenza di materiale illecito in 21 casi. Il dato emerge dalla rapporto stilato in occasione della Giornata Nazionale Contro la Pedofilia e la Pedopornografia. Nell'anno scorso, a seguito di ben 72 perquisizioni effettuate, sono state denunciate 97 persone per reati di pedopornografia, la maggior parte delle quali per detenzione di materiale illecito (con sfruttamento sessuale di minori online). Delle 97 persone denunciate, 15 sono state arrestate per detenzione o divulgazione di materiale attinente allo sfruttamento sessuale di minori. (ANSA).