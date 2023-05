Salone Nautico Venezia cresce, previste 300 imbarcazioni

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAG - Venezia si appresta ad accrescere la propria centralità nel mercato della nautica da diporto ospitando la 4/a edizione del Salone Nautico negli spazi dell'Arsenale, storico cuore pulsante dell'industria navale lagunare.

Lo fa con numeri in crescita rispetto al 2022, sia sul fronte delle partecipazioni italiane ed estere, sia su quello degli spazi messi a disposizione dell'evento. La manifestazione, organizzata da Vela Spa e Marina Militare dal 31 maggio al 4 giugno, è stata presentata stamane nella smart control room nell'isola del Tronchetto.

Gli spazi espositivi sono distribuiti su un bacino acqueo di 55 mila metri quadrati, con oltre 1.100 metri lineari di pontili a disposizione. Saranno in tutto 220 gli espositori presenti, 180 italiani e 40 stranieri, tra i quali Ferretti, Azimut-Benetti e San Lorenzo. Saranno 300 in tutto le barche in esposizione, 240 delle quali in acqua: ci sarà spazio per imbarcazioni militari e delle forze dell'ordine, elettriche e con motorizzazioni a idrogeno anche da lavoro; il 'core' sarà invece presso la riviera, con imbarcazioni di lusso dai 15 ai 32 metri. Spazio anche per l'accessoristica e l'artigianato locale, con gran parte della Tesa 91 dedicata ad artigianato locale e maestri d'ascia che presenteranno soluzioni disegnate appositamente per la laguna di Venezia.

Si ampliano infine le aree del Salone, grazie alla riqualificazione della parte nord dell'Arsenale, che permetterà di rendere più fruibile l'area ai visitatori. "Abbiamo allargato gli spazi anche al bacino medio - ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro -, un'area più vasta in cui metteremo ulteriore attrezzatura, e che allo stesso tempo restituiamo alla cittadinanza". (ANSA).