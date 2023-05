Nautica: Zoppas, settore che vale 7 miliardi di euro

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAG - "Se il Made in Italy rappresenta il vero biglietto da visita del nostro Paese nel mondo, la nautica ne è certamente un fiore all'occhiello. Nel 2022 la nautica da diporto italiana ha registrato un fatturato di 7 miliardi, 3,3 dei quali, più del 40%, sono indirizzati all'export". Lo ha ricordato il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, intervenendo stamane alla presentazione del Salone Nautico di Venezia (31 maggio-4 giugno). "Numeri notevoli - ha sottolineato -, che ci dimostrano quanto sia strategico il settore per l'Italia e quanto possa crescere nel tempo: la variazione delle esportazioni rispetto al 2021 infatti, si attesta ad un +13%, mentre quella rispetto al 2019 arriva a toccare ben il 48%. È un trend rilevante, che ci onora molto e che crediamo possa continuare a progredire anche in futuro, grazie soprattutto alla resilienza dei nostri imprenditori e del Made in Italy, un 'marchio sopra i nostri marchi', capace di resistere alle sfide poste dall'interruzione delle forniture globali e dall'aumento dei costi, conseguenze degli ormai noti cigni neri come la pandemia e il conflitto ucraino". (ANSA).