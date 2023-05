Covid: Veneto, ieri 453 nuovi casi e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAG - Sono 453, in calo rispetto ai 654 del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 3 le vittime. Dall'inizio della pandemia vi sono stati 2.721.233 contagi e 16.824 decessi. Prosegue il calo degli attuali positivi ufficiali, che sono 16.161 (-721). Negli ospedali, in leggero aumento i ricoveri in area medica, 880, (+7), mentre rimane stabile il numero in terapia intensiva, 34.

