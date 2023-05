Serie A: volano Inter e Lazio, frenano la Roma e il Milan

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - L'Inter segna sei gol al Verona, la Lazio batte 2-0 il Sassuolo - e rinvia la festa del Napoli - mentre le rispettive cugine non vanno oltre l'1-1, a Monza i giallorossi e a San Siro con la Cremonese i rossoneri. Risultati pesanti in chiave Champions, dato che la Lazio resta seconda con 64 punti davanti alla Juventus (63) e l'Inter è quarta da sola con 60. Due punti indietro ci sono Milan, Roma e Atalanta, con i nerazzurri in gran ripresa. Il prossimo turno, con Roma-Inter e Milan-Lazio, potrebbe dare i primi verdetti. (ANSA).