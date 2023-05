Salvini, 'coordinerò la prima cabina di regia sulla siccità'

(ANSA) - VERONA, 03 MAG - "Coordinerò la prima riunione della cabina di regia sull' emergenza idrica, venerdì mattina a palazzo Chigi". Lo ha detto Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione di Samoter in Fiera a Verona. "Non è possibile che si passi da una settimana all'altra dall'emergenza siccità all'emergenza alluvione come accade in Emilia Romagna - ha aggiunto -. Vuol dire che l'acqua quando cade va trattenuta, vuol dire che ci sono dighe ferme da troppi decenni per colpa dei 'signori del no'". (ANSA).