Le vendite di Safilo nel trimestre salgono a 287 milioni

Safilo chiude il primo trimestre con vendite nette a 287,2 milioni di euro, in crescita dell'1,6% a cambi correnti e in leggero calo, dello 0,4%, a cambi costanti rispetto ai 282,6 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile industriale lordo si è attestato a 167,8 milioni di euro (+7,9%).

La performance delle vendite organiche per area geografica è stata particolarmente positiva nei mercati europei e nei principali mercati dell'America Latina e del Medio Oriente, trainate in tutti i casi sia dal business degli occhiali da sole che da quello delle montature da vista.

Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è stato pari a 32,4 milioni di euro e a un margine sul fatturato dell'11,3%, in linea con i 32 milioni di euro e l'11,3% registrati nel primo trimestre del 2022. Anche l'indebitamento netto del Gruppo è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2022, attestandosi a 112,4 milioni di euro.

"Il primo trimestre 2023 ha sostanzialmente rispecchiato le nostre aspettative d'entrata nell'anno, all'insegna della continuità di alcuni dei principali driver di business che avevano caratterizzato la seconda metà del 2022", afferma Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo. "La performance delle vendite, nel complesso - aggiunge - sostanzialmente stabile rispetto allo stesso trimestre 2022 e in crescita del 3,2% a livello organico, è stata guidata da un'altra buona progressione dei nostri marchi di proprietà e delle nostre principali licenze nei paesi emergenti e soprattutto in Europa".

