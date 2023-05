Covid: Veneto, ieri 654 nuovi casi e 7 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAG - Sono 654 i nuovi casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto (erano 103 il giorno prima), e 7 i malati deceduti. I contagi da inizio pandemia in regione sono 2.720.780, le vittime 16.821. Sale il numero di positivi attuali, che sono 16.882, 586 in più rispetto al giorno precedente. Leggero calo infine per i ricoveri ordinari, con 873 pazienti in area medica (-5), salgono, sono 34 (+2), in terapia intensiva. (ANSA).