Contro la siccità il Veneto ha presentato il piano

(ANSA) - VERONA, 03 MAG - Per fronteggiare la siccità la Regione Veneto ha pronto un piano di interventi, il problema è, a fronte di precipitazioni, la raccolta dell'acqua.

"Per la questione siccità abbiamo presentato questa mattina alla cabina di regia il nostro piano con 227 opere - dice il presidente del Veneto Luca Zaia -. Tra queste opere sei sono prioritarie - ha aggiunto - con un controvalore di 408 milioni di euro". "C'è stata un po' di pioggia ma non basta per la siccità, aiuta l'agricoltura ma mancano le riserve idriche - aggiunge -. Mancano le riserve che si accumulano d'inverno e questo lo pagheremo nel tempo". (ANSA).