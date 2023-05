Johnny Depp in Italia a luglio con gli Hollywood Vampires

(ANSA) - VICENZA, 02 MAG - Johnny Depp sarà in Italia nella veste di musicista, il 2 luglio, con un concerto degli Hollywood Vampires, la super band creata da Alice Cooper nel 2012, che oltre a Depp annovera un'altra icona dello stile di vita rock come Joe Perry degli Aerosmith. L'occasione sarà la nona edizione del Marostica Summer Festival 2023, in Veneto, dove si esibiranno come prima ed unica tappa nazionale il 2 luglio gli Hollywood Vampires, con un concerto che vedrà sul palco l'attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Alice Cooper ha definito Depp "una rockstar che ogni tanto fa dei film". La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio Rise. (ANSA).