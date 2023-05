Covid, ieri in Veneto 103 nuovi casi e 5 decessi

Sono 103 i nuovi casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 5 i malati deceduti. I contagi da inizio pandemia in regione sono 2.720.126, le vittime 16.814.

Scende il numero di positivi attuali, che sono 15.716, 547 in meno rispetto a ieri. Leggero aumento infine per i ricoveri, con 878 pazienti in area medica (+2), e 32 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).