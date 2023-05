Basket: 84-79 a Virtus Bologna, Schio vince lo scudetto donne

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il Famila Schio ha vinto il 12/o scudetto del basket femminile della sua storia battendo la Segafredo Virtus Bologna per 84-79 in gara-due delle finali per il titolo tricolore, serie che si disputava al meglio delle tre partite. Schio si era imposto anche in gara-uno, per 86-84 a Bologna nella partita che, con 5.337 spettatori al PalaDozza, aveva fatto registrare il primato di presenze in Italia a una partita di basket femminile. (ANSA).