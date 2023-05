Sospettato violenza su minore, finisce in arresto per droga

(ANSA) - PADOVA, 01 MAG - Un 52enne tunisino è indagato a Padova perchè sospettato di violenza sessuale su una quattordicenne, alla quale avrebbe ceduto delle dosi di cocaina.

L'uomo è finito in arresto durante un'operazione della squadra mobile della Questura, incaricata dalla Procura della Repubblica di una perquisizione domiciliare nell'ambito dell'indagine sulla violenza. In realtà l'arresto è scattato perchè lo straniero (un immigrato irregolare) è stato trovato in possesso di 12 dosi della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno sequestrato al tunisino uno smartphone ed un tablet nel quale saranno cercate le prove dell'ipotesi accusatoria più grave: quella che l'uomo abbia ceduto cocaina alla ragazzina in 'cambio' di atti sessuali.

Sullo sfondo c'è il sospetto che lo straniero abbia comunque indotto la 14enne ad assumere lo stupefacente. (ANSA).